«Even Odds» del Teatrad Quartet | è un concept sonoro completo nella forma | ma soprattutto nella consistenza compositiva ed esecutiva

(Di giovedì 7 dicembre 2023) …prevalentemente basato su un’originalità ideativa e, possiede, perfino, il dono dell’ubiquità: il repertorio scodellato dall’ensemble, pur conservando un comune matrice jazzistica deraglia idiomaticamente verso forme sintattiche molteplici, incanalandosi in quella scorrevole liquidità che inonda i tratti somatici degli universi sonori contemporanei. // di Francesco Cataldo Verrina // Sono molte le figure geometriche che possono dare l’idea del jazz, a seconda delle peculiarità del progetto, che può essere perfino simmetrico e asimmetrico. La scelta del «tetraedro» come indicatore di direzione di un progetto discografico, potrebbe spingere la fantasia del fruitore verso recondite armonie e geometrie esistenziali (quelle di cui parlava anche Franco Battiato). Per contro, il recensore potrebbe inabissarsi in una serie di congetture di natura filosofica. ...

Si intitola Even Odds il disco d’esordio dei Tetrad Quartet in uscita il 1 dicembre per l’etichetta Filibusta Records (distribuzione digitale Believe, distribuzione fisica IRD). Il progetto nasce alla ...