Evade 2 volte in 4 giorni dai domiciliari | fermato in A1 finisce in carcere

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La Polizia Stradale di Arezzo ieri mattina ha arrestato un 28enne pluripregiudicato, evaso dai. Erano circa le 8:00 del mattino quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha ricevuto dal Centro Operativo della Polizia Stradale di Firenze una nota di ricerca di una Panda bianca con targa italiana che, dopo avere provocato un incidente in autostrada, era scappata verso nord. Grazie al lavoro si squadra di tutti gli equipaggi, l’auto viene individuata e fermata impedendogli ogni via di fuga. Il conducente, solo a bordo, identificato risulta italiano, di 28 anni, ma già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi, privo sia della carta d’identità che della patente. Dopo essere stato fotosegnalato presso il Gabinetto della Polizia Scientifica della Questura di Arezzo, oltre alla sua vera identità è saltato fuori che non avrebbe dovuto ...