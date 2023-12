Europei nuoto in vasca corta | il primo oro | la staffetta italiana domina la 4×50 mista | tempo stellare

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Laha conquistato la medaglia d’oro aglidiinin svolgimento all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania, fino al 10 dicembre. La, composta Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Lorenzo Zazzeri ha preceduto la Gran Bretagna e l’Olanda. Grazie a questo successo gli azzurri non solo confermano il titolo vinto due anni fa a Kazan, ma confermano di non avere rivali in questa disciplina: il quartetto italiano infatti ha fermato il cronometro a 1’30?78,. Gli inglesi sono arrivati a quasi due secondi di distanze. Le altre medaglie azzurre Quello dellaè finora l’unico oro ...

Altre News in Rete:

Sport, il Comune premia gli atleti pisani che si sono distinti nel 2023

...('Final Six' Campionato di pallanuoto paralimpica di serie A della Federazione italiana... Alessandro Theunissen, Kevin Di Vozzo (medaglia d'oro Campionatidi Iaido 2023). ANSMES (...

Sport in tv oggi (7 dicembre), dalla Premier League agli Europei di nuoto: orari e programma completo ilmessaggero.it

Sport in tv oggi (7 dicembre), dalla Premier League agli Europei di nuoto: orari e programma completo

Torna lo sport in tv. Dal calcio al basket, passando per la pallavolo e il nuoto, saranno moltissimi gli eventi da seguire, in diretta televisiva e in streaming. Vediamo ora il programma completo di..

Azzurri della 4×50 mista si confermano sul tetto d’Europa

OTOPENI (ROMANIA) (ITALPRESS) – Prima medaglia d’oro per l’Italnuoto ai 22esimi Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all’Aquatics Complex di ...