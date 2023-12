Europei in Vasca Corta | Martinenghi nuota di classe | l’Azzurro è argento nei 100 rana

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Otopeni – Undie personalità quello conquistato da Nicolònella finale dei 100aglidi Nuoto in. E’ un’altra medaglia eccezionale ad Otopeni per l’Italia e gli Azzurri salgono ancora sul podio. Il primatista italiano e vice campione iridato tocca la piastra in 56?57 (26?32 ai 50) e si conferma secondo a distanza di due anni, dopo l’edizione 2021 di Kazan: “Ho dato veramente tutto quello che avevo – dichiaracome riporta federnuoto.it, che aggiunge un alloro individuale dopo il primo posto ottenuto ieri con la 4×50 mista – Prendo questa medaglia con grande soddisfazione: rappresenta un punto di chiusura nel 2023 e di partenza verso un 2024 molto impegnativo”. Sul primo gradino del podio sale ...

Altre News in Rete:

**Nuoto: Europei vasca corta, azzurre argento nella 4x50 mista, oro alla Svezia**

L'Italia vince la medaglia d'argento nella staffetta 4x50 mista femminile ai campionatiincorta di Otopeni, in Romania. Costanza Cocconcelli, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini toccano in 1'43"97, nuovo primato italiano, alle spalle della Svezia, ...

Europei in vasca corta 2023: programma, orari, calendario, medaglie, dove vederli in tv e live streaming Eurosport IT

Europei di nuoto in vasca corta: Martinenghi e la 4x50 mista femminile d'argento Sky Sport

Nuoto, Europei in vasca corta: 5° posto per l’imolese Cerasuolo nella finale dei 100 rana

Primo ai 75 metri davanti a Martinenghi, dopo tre vasche condotte alla perfezione, l’imolese Simone Cerasuolo si è “piantato” sul più bello, ...

Nuoto, Alberto Razzetti strappa il pass per la finale dei 200 farfalla agli Europei in vasca corta

Tutto facile per Alberto Razzetti nelle semifinali dei 200 farfalla maschili agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento a Otopeni, in Romania. Dopo aver ottenuto poco fa l'acces ...