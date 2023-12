Europei di nuoto vasca corta | Martinenghi argento nei 100 rana | vince Kamminga

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Nicolòla medaglia d’nei 100ai campionatiindi Otopeni, in Romania. L’azzurro tocca in 56?57 cedendo per soli 5 centesimi all’olandese Arno, vincitore in 56?52. Bronzo all’altro olandese Caspar Corbeau (56?66). Quinto l’altro azzurro Simone Cerasuolo (56?89). seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

