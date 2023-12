Europei di Nuoto in Vasca Corta | la 4×50 mista sul podio | le Azzurre sono d’argento

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Otopeni – L’Italia sale ancora suldopo lo straordinario successo di ieri della staffettamaschile, che ha messo al collo l’oro. Lo fa con il Team Femminile formato da Costanza Cocconcelli (dorso), Benedetta Pilato (rana), Silvia di Pietro (farfalla) e Jasmine Nocentini (stile libero) che conquista uno splendido argento con il tempo di 1’43”71. Aglidiin, gli Azzurri collezionano otto medaglie nelle prime tre giornate di gare. Lesiglano anche il nuovo primato italiano. L’oro va alla Svezia e il bronzo alla Gran Bretagna. Foto Andrea Staccioli – DBM ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per ...

