Europee | Pd apre percorso verso voto | nodo candidatura Schlein Adnkronos

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. () - Il Pdufficialmente il dossier delle. La prossima settimana a Roma, il 15 e 16 dicembre, si terrà una Conferenza sull'Europa a fare da apripista alildi giugno. Un'iniziativa programmatica con al centro gli interventi di alcuni ospiti d'onore: Romano Prodi, Enrico Letta e Paolo Gentiloni. Un primo step sui temi prima di passare a quello sulle candidature con ilancora aperto sull'eventualità di unadi Ellya capolista. Ipotesi discussa in queste settimane, in parallelo a quella a destra su una possibile analogadella premier Giorgia Meloni. La segretaria dem ha sempre glissato sul punto anteponendo i temi e le priorità ...

Altre News in Rete:

Dopo gli Usa, anche l'Ue firma una "tregua" con la Cina

... la strategia di riduzione delle dipendenzedalla Cina che von der Leyen ha illustrato il ...promuovendo l'immagine rassicurante di uno Xi che migliora i rapporti con gli Stati Uniti e che...

Apre: fondamentale sviluppare un’assonanza tra il sistema R&I italiano ed europeo EuNews

Borsa: l'Europa apre in fiacca tra i nodi tassi e crescita Agenzia ANSA

Meloni firma Accordo di coesione, 1,2 miliardi a Lombardia

Dal boschetto della droga al boschetto della musica. E' la trasformazione che la premier Giorgia Meloni auspica per il quartiere milanese di Rogoredo, dove è previsto il campus del Conservatorio di ...

Calcio: Sassuolo, contro il Cagliari senza Berardi e Boloca

In vista della sfida di lunedì contro il Cagliari sono due le assenze pesanti per squalifica in casa Sassuolo. Si tratta di Berardi e Boloca, fermati per un turno, titolari indiscussi da inizio ...