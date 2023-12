Europa League 2023 2024 | Villareal fermato dal Maccabi Haifa | il recupero finisce 0-0

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pareggio a reti bianche traneldella terza giornata del gruppo F di. All’Estadio de la Ceramica il Sottomarino Giallo fallisce una ghiotta occasione per essere ancor più padrone del proprio destino: con una vittoria infatti gli spagnoli avrebbero potuto sfidare il Rennes con due risultati su tre a disposizione per conquistare il primo posto. Adesso invece ilsarà costretto a battere i francesi per chiudere il girone al primo posto e garantirsi così l’accesso diretto agli ottavi di finale, senza passare per le forche caudine dei playoff. Onore comunque al già eliminato, che con una situazione a dir poco drammatica in patria continua a onorare ...