Estensione pagamento supporto Windows 10 | Impatto sui Consumatori

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Microsoft ha recentemente annunciato l’delper10, offrendo ulteriori tre anni di assistenza dopo la fine delprincipale prevista per il 2025. Questo movimento, precedentemente riservato solo alle aziende, solleva domande cruciali sull’che avrà suie sul futuro del sistema operativo. Finora, questo approccio … ?

Windows 10: estensione del supporto anche per gli utenti consumer, a pagamento

del programma ESU siano inferiori a quelle riservate alle aziende che nel caso di Windows 7 prevedevano un costo di 50 dollari l'anno per la versione Pro del sistema operativo e un costo di

Come le aziende, anche gli utenti consumer di Windows 10 potranno usufruire dell'estensione per gli aggiornamenti di sicurezza quando terminerà il supporto ufficiale per il sistema operativo.