Espanyol-Real Zaragoza venerdì 08 dicembre 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il, che aveva illuso i suoi tifosi tra agosto e settembre con una partenza a razzo, ha ritrovato la vittoria dopo quasi due mesi battendo 1-0 la capolista Leganés a “La Romareda”. In nove partite disputate, di cui una in Copa del Rey persa contro contro un club di Tercera come l’Atzeneta, gli InfoBetting: Scommesse Sportive e