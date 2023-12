(Di giovedì 7 dicembre 2023) Da avvocato a giornalista; e poi legale di fiducia di alcuni team, manager di piloti e infine team principal. Alessandro, 49 anni, umbro di nascita, non si è fatto mancare nulla in ...

Altre News in Rete:

Esclusiva Alunni Bravi: 'In F1 arriverà un vero e proprio ribaltone'

Bravi però è partito da una posizione di vantaggio: lui nelle corse non si si è trovato paracadutato per caso , come tanti manager di altri settori piombati un bel giorno in F.1 senza saperne ...

Esclusiva Alunni Bravi: "In F1 arriverà un vero e proprio ribaltone" Autosprint.it

Presentata l'esclusiva provinciale del Metodo Ruggiero OsservatorioOggi

Il sabato del villaggio...scolastico: giornata di orientamento per l'Istituto Comprensivo Mattei di Matelica

2' di lettura 07/12/2023 - Sabato 25 novembre gli alunni delle classi terze ... “Enrico Mattei” dell’istituto ha permesso di organizzare uno spazio dedicato esclusivamente ai genitori che, nel corso ...

Esclusiva Alunni Bravi: "In F1 arriverà un vero e propri ribaltone"

Abbiamo intervistato il responsabile della Sauber, che fu collaboratore di As. Racconta la sua storia e parla anche dell'identità e del presente del team, in attesa della metamorfosi Audi ...