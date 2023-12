Altre News in Rete:

Gioiellere, sentenza che peserà

...corso e nessuno potrà impedire a un cittadino (in questo caso a chi scrive) di rimanere... Io stesso, a suo tempo, quand'sotto scorta e tuttavia trascorrevo qualche giorno nella mia ...

“Ero perplesso sul memorandum, ma l’Italia sviluppi i rapporti economici con la Cina”. Parla Tria Il Foglio

MotoGP | Bagnaia perplesso: "Ero in netta difficoltà con l'anteriore" Motorsport.com - IT

“Ero perplesso sul memorandum, ma l'Italia sviluppi i rapporti economici con la Cina”. Parla Tria

"L'accordo sulla Via della seta non era gradito agli Usa, il nostro governo non era coordinato. Ora Meloni si allinea al G7, ma senza rovinare le relazioni commerciali con Pechino. Il decoupling non è ...

Pellegatti: “Perplesso su alcuni passaggi dell’intervista di Maldini, la società risponda altrimenti significa che è tutto vero”

Il giornalista Carlo Pellegatti si interroga sull’intervista rilasciata dall’ex direttore dell’area tecnica rossonera. Carlo Pellegatti a Radio rossonera ha commentato le parole di Paolo Maldini: “Alc ...