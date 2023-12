Energia | Conte | ' con Meloni sconti a banche e società energetiche | salasso per cittadini'

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Con Giorgiasaldi epere grandiper ialle prese con l'aumento di mutui e bollette. Dopo aver rinunciato a oltre 2 miliardi di tasse dalle, il Presidenterinuncia a incassare almeno altri 450 milioni dagli extraprofitti dei colossi dell'che hanno accumulato incassi record con i rincari di questi mesi.racconta al Paese la favola dei soldi che non ci sono, della coperta corta. Farebbero meglio a usarla per coprirsi dalla vergogna". Così Giuseppesui social.

