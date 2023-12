(Di giovedì 7 dicembre 2023) Gli sceneggiatori di-Man: No Wayhanno svelato che in una bozza dello script era presente anche, manon era mai stata informata della possibilità di tornare sul set.ha commentato la notizia che gli sceneggiatori Erik Sommer e Chris McKenna avevano pensato inizialmente di coinvolgereStacy nel film-Man: No Way. L'attrice ha interpretato il ruolo nelle avventure di Peter Parker con star Andrew Garfield, ma era all'oscuro dei piani degli autori. Le scene tagliate dalla versione finale In una delle bozze della sceneggiature del film-Man: No Wayerano coinvolti infatti i personaggi di, Mary Jane Watson ...

Emma Stone non sapeva che Gwen poteva apparire in Spider-Man: No Way Home: "Non mi è stato detto"

Gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home hanno svelato che in una bozza dello script era presente anche Gwen, ma Emma Stone non era mai stata informata della possibilità di tornare sul set.

