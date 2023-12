Emirati Arabi Uniti | padiglione cinese a COP28 di Dubai 1

(Di giovedì 7 dicembre 2023), 07 dic – (Xinhua) – I partecipanti assaggiano il te’presso ildella Cina alla 28ma sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (), a, negli, ieri 6 dicembre 2023. Ile’ stato inaugurato ufficialmente il 30 novembre presso l’Expo City di. La struttura ospitera’ una serie di eventi e attivita’ a margine in nove giorni tematici, oltre a due sessioni speciali, durante le due settimane della. Gli eventi coinvolgeranno dipartimenti governativi, istituti di ricerca, associazioni industriali, imprese e ONG competenti, con argomenti riguardanti le ...

Emirati Arabi Uniti: padiglione cinese a COP28 di Dubai (2)

Dubai, 07 dic - (Xinhua) - Questa foto, scattata ieri 6 dicembre 2023, mostra dei modelli di aerogeneratore presso il padiglione della Cina alla 28ma ...