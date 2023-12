Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni a sostegno del no make-up sui social

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Le star seguono sempre più il trend del no--up. Se Pamela Anderson l’ha fatto in pubblico durante la Fashion Week, altre invece dimostrano che la bellezza al naturale è sempre bellezza anche sui, comeed. Pamela Anderson non è stata la prima e non sarà neppure l’ultima celebrità a sposare il concetto di no-up. E se l’attrice di Baywatch ha preferito sfoggiare il trend anche in pubblico, in posa per i fotografi, altre celebrità destinano acome Instagram e TikTok i propri selfi senza-up, proponendosi nella loro bellezza al naturale. Anche celebrità nostrane comesi ...