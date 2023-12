Elettronica vintage | se in casa hai ancora uno di questi oggetti sei ricco

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Quando si tratta di tecnologia , possiamo affermare che la durata dei disposivi odierni si è fatta davvero breve. Al giorno d’oggi, un dispositivo se dura 2 anni già è molto, soprattutto se consideriamo il mondo degli smartphones, che molti tra noi sostituiscono mediamente ogni 18 mesi con il modello più recente. Molti non sanno che conservare vecchi devices potrebbe essere un investimento, perché alcuni didispositivi elettronici del passato attraggono il mercato del collezionismo, dove appassionati arrivano a spendere cifre astronomiche. Scopriamo tutto nelle prossime righe. Apple I, valore: 900.000 dollari Credit foto: WikipediaSteve Jobs e Steve Wozniak realizzarono solo 200 dei loro primi computer Apple, e ciò avvenne nel lontano 1976. La maggior parte è stata venduta agli appassionati di computer nell’area della Baia di San Francisco per un prezzo che ...

