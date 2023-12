Educazione alle relazioni a scuola | Valditara | “Tre donne garanti del progetto” | ecco chi sono

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Avanti con ildinellacontro la violenza sulle. E comeil ministro dell’Istruzione sceglie di mettere tre“di provenienza culturale molto diversa”. “‘’ – chiarisce Giuseppe– non consiste in corsi disessuale, non consiste nelladi genere, ma nell’a comportamenti rispettosi verso la donna. Ho deciso di scegliere tredi provenienza culturale molto diversa comedelche abbiamo definito e avviato come Ministero ...