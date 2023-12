(Di giovedì 7 dicembre 2023) La deputata del Pd attivista Lgbtq+, l’avvocata dello Stato ex capolista a Roma del partito di Adinolfi e una religiosa delle Marcelline, già consulente del Mim

Altre News in Rete:

Milano, Sant'Ambrogio: "Il bene comune esige fiducia", così l'Arcivescovo Delpini

Ma forse anche loro meritano attenzione perché possano essere recuperatiregole della buonae dell'onestà. In ogni caso si deve dire che noi viviamo, sostanzialmente, di fiducia. E ...

Educare alle relazioni, Anna Paola Concia sarà la coordinatrice. Valditara: “Non creiamo polemiche inutili, su un tema così delicato dobbiamo essere uniti” Orizzonte Scuola

Educazione alle relazioni a scuola, ecco le tre coordinatrici del progetto Valditara: Concia, Zerman e suor M… la Repubblica

Educazione alle relazioni a scuola, ecco le tre coordinatrici del progetto Valditara: Concia, Zerman e suor Monia Alfieri

Che precisa: "Educazione alle relazioni non consiste in corsi di educazione sessuale, non consiste nella educazione di genere, ma nell'educazione a comportamenti rispettosi verso la donna”. “I ...

Violenza su donne: Carfagna, 'Concia persona giusta per 'Educare alle relazioni''

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Chiunque conosca Paola Concia sa bene che ha la sensibilità, l’esperienza e le competenze necessarie per guidare al meglio il progetto 'Educare alle relazioni' voluto dal m ...