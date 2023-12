Eczema | definizione | cause e trattamenti

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La cute svolge la funzione di proteggere organi e strutture interne dell’organismo da agenti atmosferici, tossine, traumi, nonché dall’azione dei patogeni esterni. È un organo a tutti gli effetti e, in quanto tale, può essere colpito da patologie che si manifestano con sintomi più o meno rilevanti. Tra le più comuni patologie della pelle c’è l’, anche definito dermatite atopica. Si manifesta con una sintomatologia fastidiosa e ben evidente; in molti casi è cronico e tende a recidivare: anche per questo motivo è importante trattarlo con rimedi adeguati. Che cos’è l’L’è un tipo di dermatite che rende la pelle secca e pruriginosa. Si tratta di un’infiammazione che indebolisce la cute, riducendo la sua funzione di barriera protettiva. È più comune nei bambini ma può manifestarsi ad ogni età. Esordisce sin dai primi mesi ...