Ecco perché Cafe Milano a Washington val bene un Ambrogino d’oro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Da 31 anni Franco Nuschese, italiano di Minori (Salerno), accoglie i suoi ospiti al suo, al civico 3251 di Prospect Street NW di Georgetown, uno dei quartieri più iconici di. Tra loro ci sono stati re e regine, capi di Stato e di governo, diplomatici, politici, giornalisti e lobbisti, uniti dalla passione per la cucina italiana. In cucina c’è l’executive chef Domenico Cornacchia. In carta c’è l’Italia: battuta di tonno, carpaccio di manzo, burrata, vitello tonnato, fiori zucca fritti, parmigiana di melanzane, ma anche i ravioli del plin tipici piemontesi, le costolette di vitello, la milanese e il semplice pollo arrosto. Molti piatti hanno nomi che richiamano la moda milanese degli anni Ottanta. Nella carta dei vini, di una quarantina di pagine, svettano i rosati pugliesi e i moscati piemontesi, il ...