Ecco chi paga 5 euro all' ora | Meloni sbugiarda Landini | capito il sindacalista rosso?

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Risponde a muso duro, Giorgia, alla sceneggiata delle opposizioni in aula a Montecitorio di martedì pomeriggio. Giuseppe Conte ha stracciato platealmente il testo del disegno di legge sul salario minimo, testimoniando il disgusto del Movimento 5 Stelle per le modifiche apportate dalla maggioranza di centrodestra. Elly Schlein, segretaria del Pd, l'ha seguito a ruota ritirando la propria firma dal documento. "Con la proposta sul salario minimo presentata dalle opposizioni per paradosso rischiavi di abbassare alcuni salari un po' più alti per adeguarsi ai 9, come maggioranza abbiamo presentato un emendamento per risolvere il problema delle sacche di quei lavoratori che hanno stipendi più bassi dei novel'ora, e penso per esempio ai lavoratori domestici, questo senza rischiare di abbassare gli altri", ha puntualizzato ...