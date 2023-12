E’ tempo di “Schiaccianoci” | il 16 e 17 dicembre al Politeama

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Aldi Napoli “Lo” del Balletto di Milano, una delle compagnie italiane più prestigiose diretta da Carlo Pesta Sabato 16alle ore 21.00 e domenica 17 alle ore 18.00, aldi Napoli (Via Monte di Dio 80), sarà in scena “Lo” del Balletto di Milano, una delle compagnie italiane più prestigiose, diretta da Carlo Pesta, che vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali. La loro esclusiva versione del celebre balletto di Tchaikovsky ha già collezionato successi in tutta Europa. Il sipario si apre sulla casa del Borgomastro e gli occhi si riempiono di gioia, abbagliati dall’eleganza della mise en scène, tra giochi di prestigio intorno all’immancabile albero di Natale e allegre danze di genitori e ...