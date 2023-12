E’ scomparso | a Pontinia | Pasqualino Pisano | il cordoglio del M5S

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 «A nome mio e di tutta la comunità del M5S esprimo la più profonda partecipazione e ilper la prematura scomparsa di, storico attivista del Movimento». Così in una nota la coordinatrice provinciale del M5S, Maria Grazia Ciolfi, e il Gruppo M5S Latina, hanno voluto esprimente ilper la scomparsa di, avvenuta nei giorni scorsi a. «– prosegue la nota – ha promosso battaglie importanti in nome del Movimento, per il suo territorio e la sua città,; ha difeso progetti e proposte in cui credeva profondamente e che sentiva il dovere di portare avanti, con coraggio, per migliorare la comunità. Ci lascia un grande attivista, ...