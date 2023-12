E’ morto Benjamin Zephaniah | era Jeremiah nei Peaky Blinders

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) –– scrittore, poeta e attore – èall'età di 65 anni., noto anche al pubblico italiano per il ruolo dinella serie, si è spento ieri per un tumore al cervello diagnosticato 8 settimane fa. Il decesso è stato annunciato dalla famiglia con un post su Instagram. Lo scrittore era nato a Birmingham, figlio di un uomo immigrato dalle Barbados e di una donna giamaicana. Nella sua carriera di artista poliedrico,ha interpretato il ruolo di"Jimmy" Jesus in 14 episodi delle 6 stagioni di, la saga della famiglia e della banda di Birmingham. Cillian Murphy, star della serie, ha reso omaggio a ...