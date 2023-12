Dynamite 06 12 2023 L’aiuto che non ti aspetti

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Oggi siamo al Bell Center di Montreal Quebec, Canada, dove assisteremo a dei match molto interessante fra Continental Classic e match titolati. Questo e molto altro ci attende, quindi dire di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Continental Classic Gold League: Rush vs Jon Moxley (3,5 / 5) Ottimo opener con i due che danno vita ad un match molto combattuto. Due stili differenti ma che si sposano alla perfezione con Rush che riesce a mettere in difficoltà il ben più quotato Mox. Alla fine però è proprio Moxley a vincere e restare imbattuto nel torneo grazie alla sua Bulldog Choke. Vincitore: Jon Moxley (9 punti) PROMO: Renée Paquette intervista Roderick Strong che è insieme al Kingdom sullo stage. Roderick lancia frecciatine all’indirizzo di ...