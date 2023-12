Duello Inter-Juve per Zielinski | non firma il rinnovo

Altre News in Rete:

Vlahovic e il problema rigori: cambia la gerarchia

La Juventus continua, insieme all', ad alimentare ilin vetta alla classifica. I bianconeri hanno assaporato il 1°posto per 48 ore, prima che l'nel posticipo della 14°giornata si riportasse in vetta grazie al 0 - ...

CdS - Zielinski, il rinnovo è lontano: duello Inter-Juve per il polacco. Marotta e Giuntoli... Fcinternews.it

Duello scudetto Inter-Juve Il Milan ha il colpo di mercato che cambia tutto CalcioMercato.it

Mercato Juventus, occasione Zielinski: sarà duello con l’Inter

La Juventus di Giuntoli è pronta a fiondarsi su Piotr Zielinski, in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Napoli: ma sarà derby di mercato con l’Inter. Juventus ed Inter tornano a contendersi dop ...

Giuntoli fa all-in, non solo Zielinski: vuole altri due elementi del Napoli

Sul quotidiano torinese si legge quanto segue: "Giuntoli fa all-in sul Napoli. L'ex ds degli azzurri vuole Zielinski a zero in estate - duello con l'Inter dato che il polacco non ancora rinnova - ma ...