Dramma per il Santos | retrocede per la prima volta in B | i tifosi scatenano il caos | VIDEO

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Si è concluso con il botto il campionato brasiliano e con verdetti clamorosi. Il Palmeiras è campione del Brasile per la 12ªnella sua storia. Al ‘Verdao’ è bastato un pareggio per 1-1 sul campo del Cruzeiro nell’ultima giornata. A nulla è valsa la vittoria del Gremio sul campo del Fluminense Are in Serie B, per lanella sua storia, è stato il. battuto in casa 2-1 dal Fortaleza. E proprio la retrocessione ha scatenato l’ira deidel, con scenari che la stampa locale definisce “di guerra” in vari punti della città. Secondo quanto riferito tre autobus sono stati incendiati e anche l’auto Del calciatore colombiano del ‘Peixe’ Stiven Mendoza è andata a fuoco. Nei pressi dello stadio sono state tirate delle bombe carta e la ...