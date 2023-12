Doppia tragedia | trovati morti a distanza di tempo | comunità sconvolte

Leggi su notizie

(Di giovedì 7 dicembre 2023)quella che si è verificata nel nostro Paese, coppie trovate morte adiDue tragedie che hanno sconvolto il nostro Paese in altrettanti regioni. Precisamente nelle Marche ed in Abruzzo. Ci troviamo nel centro storico di Recanati (provincia di Macerata) dove è stata effettuata una scoperta scioccante. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali sono stati rinvenuti due cadaveri. Si trattavano di sorelle. Le vittime si chiamavano Luisa Berenice Stortini, 69 anni, e Piermaria Luigia Stortini, 71. Sono state trovate l’una accanto all’altra: una sdraiata a letto e l’altra seduta accanto.(Ansa Foto) Notizie.comA quanto pare la morte sarebbe dovuta per cause naturali. La loro morte ...