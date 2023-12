Dopo il Covid | ora il governo processa l’opposizione anche sul Superbonus

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 dicembre 2023) In principio è stato il. Orail. La maggioranza (seppur con qualche dubbio tra Lega e Forza Italia) ha deciso di mettere sotto processo le attuali opposizioni e in particolare chi ha governato prima di loro. Nel mirino finiranno esponenti di Movimento 5 Stelle (a partire da Giuseppe Conte) e Pd, perché Fratelli d’Italia ora ha lanciato la proposta di istituire una commissione d’inchiestasul. Solo un mese fa era arrivato il via libera dell’Aula del Senato al ddl che istituisce la commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria legata al. Prima dell’approvazione definitiva, il testo dovrà tornare alla Camera. Ma si tratta di un chiaro segnale: le opposizioni di oggi finiranno sotto processo per quanto fatto ...