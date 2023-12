Domenica la marcia della Pace ad Assisi | “Camminiamo insieme per chiedere lo stop del massacro a Gaza Evitiamo un genocidio”

(Di giovedì 7 dicembre 2023)torna la. Si svolgerà adin occasione del 75esimo anniversarioDichiarazione Universale dei Diritti Umani (che fu firmata il 10 dicembre 1948). “Quell’anno l’Onu decise la nascita di due Stati”, ha ricordato stamattina in conferenza stampa Flavio Lotti, coordinatoreTavolae organizzatorePerugia-. “Quei due stati erano Israele e Palestina, ma ancora oggi ne esiste uno solo. Dobbiamo costruire per i palestinesi la stessa dignità e il diritto alla sicurezza che sono riconosciuti doverosamente a Israele.per...

Altre News in Rete:

Christmas Edition 'Street Food - Sicily on Tour' dal 14 al 17 dicembre Milazzo

Per la tabella didei Cooking Show, coordinati e condotti dalla giornalista Marcella Ruggeri,...17 dicembre, un'altra interessante realtà di ristorazione partecipante ai nostri Cooking ...

Marcia della Pace, le Acli Avellino domenica ad Assisi Ottopagine

Marcia ad Assisi per fermare 'rischio genocidio in Palestina' l'Adige

Mo: Fratoianni, 'il 10 dicembre marcia straordinaria pace ad Assisi'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Quello che sta proseguendo da settimane in Medio Oriente, a Gaza, è qualcosa di drammatico. All’orrore del massacro compiuto da Hamas verso i cittadini israeliani, si aggiu ...

Assisi, Marcia della pace per chiedere il cessate il fuoco in Palestina

«Intervenire per fermare il rischio di un vero e proprio genocidio in Palestina». È questa la richiesta che la Tavola per la pace ha fatto giovedì alle «istituzioni tutte» presentando la marcia che si ...