Dodicesima giornata Basket Eurolega 2023 24 | Bologna fa l’impresa | rimonta e batte il Barcellona

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Capolavoro della Virtusche, nella/24, firma una strepitosa vittoria contro(80-75) al termine di unache la vedeva in svantaggio di dodici punti. Magistrali le prove di Hackett e Lundberg, quest’ultimo autore di 21 punti/24: VIRTUS80-75 Il match vede subito protagoniste le due squadre che si affrontano a viso aperto. I blaugrana vanno avanti di sette, i felsineino ma chiudono il primo quarto sotto di sei(18-24). Nel secondo periodo, non cambia lo spartito con gli uomini di ...

Altre News in Rete:

Terza Categoria: rischio neve, già tre posticipi nel Girone B

La neve, prevista nelladi venerdì 8 dicembre sul cuneese, mette a rischio ladi Terza Categoria, in larga parte in programma proprio per la sera dell'Immacolata. Cominciano così a correre ai ripari le formazioni della Granda. Nel Girone B, infatti, sono ...

Pallanuoto: anticipi per la dodicesima giornata, tutto facile per l'RN Savona OA Sport

A1 M. Baldineti presenta la dodicesima giornata FIN - Federazione Italiana Nuoto

Prima categoria. Le squalifiche dopo la 13. giornata nei gironi F-G-H

Le decisioni del giudice sportivo regionale dopo la 13^ giornata di campionato nei gironi F-G-H di Prima categoria, disputata tra il 2 e il 3 dicembre. Due gare: Alessandro Gaborin (Arsenal Cusinati).

Fulgor Omegna-DelFes Avellino 97-78: batosta per gli irpini

Nel match della dodicesima giornata di andata la DelFes Avellino incappa nella terza sconfitta di fila. Ad Omegna la squadra di coach Crotti gioca la peggiore gara della stagione rischiando ...