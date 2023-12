Dl Anticipi | via libera dal Senato | mini rinvio rottamazione e affitti brevi | le novità

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dalper le rate dellaquater al codice anti evasione per gli, passando per il bonus psicologo e i ritocchi estetici: il decretoincassa il viaalcon 87 voti favorevoli e 46 contrari in una seduta con tanto di bagarre in Aula per l’approvazione di un emendamento presentato dal vice presidente della commissione Bilancio Claudio Lotito (FI) che proroga il pagamento delle rate della definizione agevolata. Il provvedimento passa ora alla Camera dove il governo ha annunciato che porrà la fiducia martedì prossimo 12 dicembre. Il voto si terrà il 13 dicembre e il viadefinitivo al decreto è previsto quasi in extremis il 14 dicembre, a tre giorni dalla ...