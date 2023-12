(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dalper le rate dellaquater al codice anti evasione per gli, passando per il bonus psicologo e i ritocchi estetici: il decretoincassa il viaalcon 87 voti favorevoli e 46 contrari in una seduta con tanto di bagarre in Aula per l'approvazione di un emendamento presentato dal vice presidente della commissione Bilancio Claudio Lotito (FI) che proroga il pagamento delle rate della definizione agevolata. Il provvedimento passa ora alla Camera dove il governo ha annunciato che porrà la fiducia martedì prossimo 12 dicembre. Il voto si terrà il 13 dicembre e il viadefinitivo al decreto è previsto quasi in extremis il 14 dicembre, a tre giorni dalla scadenza ...

Altre News in Rete:

Dl Anticipi, via libera dal Senato: mini rinvio rottamazione e affitti brevi, le novità

... passando per il bonus psicologo e i ritocchi estetici: il decretoincassa illibera al Senato con 87 voti favorevoli e 46 contrari in una seduta con tanto di bagarre in Aula per l'...

Decreto Anticipi, via libera dal Senato: anticipo indennità vacanza contrattuale per il personale scolastico e proroga contratti Ata PNRR e Agenda Sud Orizzonte Scuola

Dl Anticipi, via libera del Senato. Ok emendamento Lotito su proroga rottamazione Il Sole 24 ORE

Dl Anticipi, via libera dal Senato: mini rinvio rottamazione e affitti brevi, le novità

Dal mini-rinvio per le rate della rottamazione quater al codice anti evasione per gli affitti brevi, passando per il bonus psicologo e i ritocchi estetici: il decreto Anticipi incassa il via libera al ...

A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (8 dicembre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Scopri i brani e i progetti in arrivo.