Distrutto il 61% delle zone residenziali a Gaza

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dal 7 ottobre, secondo il governo di Hamas a, il 61%case eunitàsono state distrutte.305.000 unità colpite, 52.000 sono state completamente distrutte e 253.000 parzialmente danneggiate, ha testimoniato un funzionario dell’ufficio stampa del governo di Hamas in una conferenza stampa riportata da Cnn. Hamas ha spiegato che 121 edifici governativi e 69 scuole sono completamente fuori servizio e che 275 scuole sono state parzialmente danneggiate. “Durante l’aggressione contro, gli aerei dell’occupazione israeliana hanno sganciato più di 50.000 tonnellate di esplosivo sulle case di cittadini civili, ospedali, scuole e istituzioni civili“, ha aggiunto Hamas. Strumenti Politici.

