Scontro con l'Onu: Israele non rinnova il visto a Lynn Elizabeth Hastings, la coordinatrice per i Territori palestinesi

... dal 2018 Hastings è vice direttrice delle operazioni dell'Ufficio Onu peraffari umanitari. In ... "Hanno detto che vogliono distruggere Hamas ma al momento stannoGaza".

“Distruggendo gli islamisti, Israele fa un favore al mondo civilizzato”. Parla Efraim Inbar Il Foglio

Plastica, Trinidad e Tobago: nasce una nuova “app” per combattere l’inquinamento che sta distruggendo gli eco… la Repubblica

“Hamas è molto popolare fra i palestinesi”, dice il professore della Bar Ilan University, presidente del Jerusalem Institute for Strategy and Security. "Il day after a Gaza non è molto realistico.

Guerra Israele-Hamas. Netanyahu: "Finchè sarò premier, l'Anp non governerà Gaza"

Continuano i "duri combattimenti" delle forze israeliane (Idf) con Hamas nella Striscia Gaza. Lo riferisce il Times of Israel. Nelle ultime 24 ore, hanno confermato le Idf, raid aerei hanno colpito ...