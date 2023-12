Dire addio alla Russia per salvare le Olimpiadi. La scelta di Anastasija Kirpichnikova

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Nel 2021, agli Europei in vasca corta di Kazan, in, la nuotatrice di casa, specialista delle virate e delle subacquee come richiede la piscina da 25 metri, vinse tre medaglie d’oro nei 400, negli 800 e nei 1500 stile libero, battendo Simona Quadarella nelle due distanze più lunghe. Due anni dopo, agli Europei in vasca corta che si stanno svolgendo a Otopeni, in Romania, il risultato finale degli 800 sl è rimasto immutato,oro (8’08’’48) e Quadarella argento (8’14’’83), ma tutto è cambiato nel mondo e intorno a loro. Gli atleti russi e bielorussi sono esclusi dalle competizioni internazionali a causa dell’invasione dell’Ucraina, cominciata nel febbraio 2022, ma– che domani sarà la favorita per la medaglia d’oro ...