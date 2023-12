Dimarco da applausi Il missile da centrocampo gli vale il gol del mese!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Arriva una brutta notizia per chi ha cercato di svalutare il meraviglioso gol didarealizzato in Inter-Frosinone. Quello da molti definito un “cross sbagliato” diventa il gol del mese di novembre per la Serie A. GOL DEL MESE – Federicoha lasciato tutti a bocca aperta in occasione di Inter-Frosinone. Al minuto 43? del primo tempo San Siro è letteralmente caduto di fronte al gol spettacolare realizzato direttamente da. Nonostante la particolarità e la bravura nel realizzarla, la rete del centrocampista italiano è stata molto discussa. In molti – soprattutto i soliti haters invidiosi – al termine di Inter-Frosinone hanno svalutato il gol di, interpretandolo come un cross venuto male. Eppure la Serie A la pensa diversamente, visto che ha premiato la ...