Diga del Gleno | studio dell’UniBg | “Particolarità dell’opera e cause del crollo”

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Bergamo. Una ricerca interdisciplinare che si concentra sugli aspetti strutturali del tragico incidente che il 1° dicembre 1923, dopo soli due mesi dall’ultimazione dei lavori, porta aldella porzione centrale delladel. Sono stati presentati mercoledì 6 dicembre, in un seminario pubblico che si è svolto nell’Aula Magna del Campus di Ingegneria di Dalmine, i risultati degli studi condotti dai docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università degli studi di Bergamo, insieme ai laureandi del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Edili, in occasione del centenario del disastro. La ricerca, coordinata dal Prof. Andrea Belleri, ha preso avvio con i lavori di tesi magistrale di Michele Bianchessi, Ruggero Folli e Simone Rapelli e ha ripercorso la storia progettuale ...