Diffamazione a Salvini | processo rinviato al 10 luglio Saviano | “Il ministro è scappato | lo aspettavamo”

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “non si è presentato, ècome immaginavo. Probabilmente è spaventato di dover rispondere in tribunale di ciò che ha detto e di tutte le minacce che ha fatto. La giustificazione è risibile, ha detto che aveva un collegamento online, dimenticandosi che online poteva collegarsi anche dal tribunale, poi ha aggiunto un pranzo di beneficienza che si allunga fino alla prima della Scala a Milano.è così, scappa. Siamo qui nel rispetto delle istituzioni democratiche e per tutelare il diritto a dissentire e criticare. La sua intimidazione non è servita, lo aspetteremo. Ilè statoal 10. La politica sta occupando sempre di più qualsiasi spazio con il rischio di un populismo autoritario. Mi hanno cancellato la trasmissione Rai ma ‘sappiamo chi è il ...

Altre News in Rete:

Diffamazione a Salvini, processo rinviato al 10 luglio, Saviano: "È scappato, ce lo aspettavamo"

Roma, 07 dicembre 2023 "non si è presentato, ce lo aspettavamo. E' scappato come al solito. Io invece sono qui per ... uscendo dall'udienza del processo pera piazzale Clodio.

Diffamazione a Salvini, processo rinviato al 10 luglio, Saviano: "È scappato, ce lo aspettavamo" ilGiornale.it

Processo a Saviano per diffamazione, Salvini assente: udienza slitta a luglio. Lo scrittore: “Lui scappa ma m… Repubblica Roma

Covid, casi in crescita ma nessuna criticità negli ospedali

Un colpo da oltre 700mila euro tra gioielli e contanti. Rapina choc in pieno giorno a Ostia, in via... Roma Repubblica 07-12-2023 15:30 CRONACA Il Papa in piazza Mignanelli, l'accensione dell'albero ...

Slitta ancora udienza del processo per diffamazione a Saviano: Salvini non si presenta in Tribunale

È prevista il prossimo 10 luglio l’udienza del processo che vede imputato lo scrittore Roberto Saviano per l’accusa di diffamazione per ...