Decreto Anticipi | via libera dal Senato | anticipo indennità vacanza contrattuale per il personale scolastico e proroga contratti Ata PNRR e Agenda Sud

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ilha dato il viacon 87 voti favorevoli e 46 contrari al. Ora il testo passerà al vaglio dell'aula della Camera da martedì 12 dicembre, dove il governo ha annunciato che porrà la fiducia, con il voto finale previsto per il 14 dicembre, tre giorni prima della scadenza per la conversione in legge del provvedimento che è il 17 dicembre. L'articolo .