Decide di fare bungee jumping da oltre 200 metri spendendo 300 euro | ha un malore e muore | cosa è accaduto

(Di giovedì 7 dicembre 2023) È definito il “punto più alto al mondo” dal quale. Siamo alla torre di Macao, in Cina. Da lì, come riporta il New York Post, si è buttato un turista giapponese che è morto poco dopo aver terminato il salto con gli elastici. L’uomo ha iniziato ad avere il fiato corto appena arrivato a terra e sono stati così chiamati i soccorsi. Durante il trasporto all’ospedale Conde S. Januário, il 56enne ha smesso di respirare e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo messi in atto dal personale medico. La Skypark di AJ Hackett, che gestisce ile altre attrazioni turistiche presso la Macau Tower, ha fatto sapere di richiedere a chi fauna scheda con segnalate le proprie condizioni mediche, comprese malattie cardiache, pressione ...