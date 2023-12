De Laurentiis – Spalletti | “pace” fatta? Domani sarà al Comune per il tecnico

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Deci, a Castel Nuovo, per l’attesa celebrazione che vedrà protagonista mister Luciano? Ci sono novità riguardo lo scontro con ildi Napoli e, in particolare, con il primo cittadino della città di Gaetano Manfredi, intrapreso ultimamente dal presidente De. Dopo le dichiarazioni polemiche sullo stadio, ha fatto discutere il rifiuto del patron di partecipare alla celebrazione che insigniràdel titolo di cittadino onorario di Napoli. La cerimonia andrà in scena, a Castel Nuovo e a premiarloil sindaco Manfredi in persona. De, clima disteso con Manfredi e? Le ...