De Laurentiis dovrebbe dire soltanto due parole | “Ho sbagliato”

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Aurelio Deincorona Spalletti e bacchetta i napoletani Le ultime esternazioni di Aurelio Desono state concilianti nei confronti di Luciano Spalletti. Al tempo stesso il presidente ha “bacchettato” i tifosi napoletani perchè “…vorrebbero vincere lo scudetto ogni anno”. I meriti dell’attuale commissario tecnico della Nazionale sono indiscutibili e lo dimostra il legame che ancora esiste tra lui e molti elementi della rosa. Discutibile invece la sua seconda affermazione riguardo ai tifosi. È quantomeno ovvio che i supporter di una squadra all’inizio di una stagione agonistica si aspettino il meglio dai loro beniamini. Questo è ancora più giustificato quando si viene da una stagione trionfale dove si è vinto dimostrando una superiorità netta. Inoltre per quanto esigente possa essere la piazza napoletana non andrebbe mai ...

