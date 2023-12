De Grandis | «Juventus | in caso di vittoria col Napoli sei l’Anti-Inter»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Stefano Deha definito la situazione per lo Scudetto tra l’e le due che si affronteranno all’Allianz Stadium di Torino. Le sue parole sul profilo Facebook personale. SCUDETTO – Stefano Desi appella ai bianconeri: «L’ha definito launa squadra da Scudetto accontentandosi del pareggio nell’ultima sfida all’Allianz Stadium. Lasta migliorando sul piano del gioco con alcuni leader come Rabiot ed è una squadra estremamente solida. Ilper dimostrare di essere buona per lo Scudetto deve ritrovare Kvaratskhelia e Osimhen. Con unapotrebbe rientrare in corso, con un pari invece consegnerà allail ruolo unico di vice-. Se i bianconeri usciranno con tre ...