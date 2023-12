Daniele Capezzone | Schlein | Conte e C fanno i piromani? Meloni sola a spegnere il rogo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ma davvero qualcuno pensava che il governo, facendo a pezzetti il suo stesso programma, potesse adottare pari pari la proposta economica di Pd e Cinquestelle? Davvero qualcuno pensava che Giorgiaconvocasse la mattina il Consiglio dei ministri e il pomeriggio - che so - i gruppi parlamentari della maggioranza per comunicare a tutti che il nuovo “vangelo” del centrodestra sarebbe stato nientemeno che il progetto di salario minimo targato-Landini-? Era ed è evidente che nessuno in Italia potesse credere a una follia simile. E - anzi - che se qualche pazzo avesse avanzato un'ipotesi del genere, qualcun altro avrebbe immediatamente sollecitato il pronto intervento di robusti infermieri. Nona caso, secondo l'abc della politica, secondo - direi - una grammatica perfino scontata, è andato in scena un film tutto diverso, ...