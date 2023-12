Dal pranzo solidale a Milano al mercatino di Natale ad Asti | la lunga giornata di Meloni tra la gente

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Non solo la firma degli Accordi di sviluppo e coesione con i governatori Attilio Fontana e Alberto Cirio, che hanno portato rispettivamente a Lombardia e Piemonte 1,2 miliardi e 865 milioni. L’intensadi Giorgiaal Nord è stata segnata anche da diversi momenti tra la, dalla Fiera dell’artigianato aaldiad, passando per ildi solidarietà “Che sia festa per tutti”, organizzato a Fieracity da Fondazione Fierae Fondazione Progetto Arca. Ovunque il premier è stato accolto da un bagno di folla e un abbraccio ideale al quale si prestata volentieri, tra selfie e doni ricevuti. Il “brindisi” degli Alpini peral ...