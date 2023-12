Dal Forum dei Giovani di Caserta ciclo di incontri formativi sui disturbi dell’età evolutiva

Altre News in Rete:

Italia fuori dalla Nuova via della seta. L'ira di Pechino

... che 150 Paesi "inclusa l'Italia" hanno partecipato al terzoBRI di metà ottobre. La BRI è ... La contesa politica in Italia sulla nuova via della Seta Già in campagna elettorale esuo ...

Cos'è uscito dal primo Forum sull'intelligenza artificiale del Festival della comunicazione WIRED Italia

Dal Forum DD un documentario per rinnovare la pubblica amministrazione Avvenire

Confcommercio: 7 milioni in viaggio per il ponte

Saranno 7 milioni gli italiani che per il weekend lungo dell’Immacolata pernotteranno, almeno una notte, in strutture turistico ricettive e case in affitto breve, per una spesa di circa 2,7 mi [...] ...

L'Italia esce dalla Belt and Road Initiative della Cina. Pechino: "No a denigrazioni"

Nei giorni scorsi il governo Meloni ha comunicato in una nota la decisione di non rinnovare il memorandum d'intesa in scadenza a marzo. "Manterremo buoni rapporti" assicura il vicepremier Tajani. "Con ...