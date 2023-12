Daddy Yankee si ritira dal mondo della musica | il “re del reggaeton” sceglie la religione

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Il successo non è tutto.ha annunciato il suo ritiro definito dalla scenale per dedicarsi completamente allacristiana. Il” re del”, dopo aver già annunciato nel 2022 il desiderio di lasciare la, ha rivelato di voler intraprendere un “nuovo inizio” per perseguire la sua fede; un annuncio arrivato durante l’ultimo giorno del suo tour d’addio, La Meta (The Goal), a Porto Rico. “Stasera riconosco e non mi vergogno di dire alintero che Gesù vive in ...