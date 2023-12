Cuadrado punto di domanda | le soluzioni per Inter-Udinese! ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Juanrimane undi. In vista di-Udinese, Simone Inzaghi dovrà scegliere l’opzione più congeniale per il ruolo di laterale destro. DUBBI ? Inzaghi ha ancora diversi dubbi in vista di-Udinese, match valido per la quindicesima giornata di Serie A e in programmato sabato sera alle 20.45. Pesa l’assenza di Denzel Dumfries, che starà fuori una ventina di giorni. Infatti, il suo sostituto naturale,, non è ancora al top della forma causa tendinite. Dunque, il dubbio è duplice: è in grado di garantire almeno una cinquantina di minuti? C’è il rischio che la tendinite si ripresenti in forma nuovamente pesante dovendo giocare di più e anche spesso? Inzaghi prepara alcune. Fra queste l’idea di spostare Davide Frattesi come ...